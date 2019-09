Death Stranding: Kojima lavora al trailer di lancio?

Hideo Kojima potrebbe essere già al lavoro su Death Stranding. Non c’è ovviamente un’esatta conferma, però il game designer ha diffuso tramite Twitter una serie di foto che lo ritraggono impegnato al lavoro sul montaggio di un video dedicato al gioco, pratica decisamente comune quando siamo nelle vicinanze di fiere o eventi che hanno come partecipante il team di sviluppo nipponico. Con il Tokyo Game Show 2019 alle spalle, però, almeno per ora le ipotesi che si tratti proprio del filmato che ne celebra l’uscita si alzano a dismisura.

Death Stranding: due indizi fanno una prova

Oltre alla totale assenza di fiere importanti dove Kojima può portare il suo gioco, c’è un altro indizio piuttosto particolare. Nella finestra di lavoro del game designer, infatti, compare la scritta launch trailer edit. Salvo non si tratti di una gigantesca presa in giro Kojima, al 99% l’autore è davvero impegnato nei lavori per il filmato che anticiperà l’uscita del gioco, previsto per l’8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4.

