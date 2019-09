Movado: annunciato lo smartwatch Connect 2.0

La nota azienda elvetica Movado ha da poco svelato Connect 2.0, secondo modello della linea smartwatch della compagnia. Esso presenta tutte le funzionalità che ci si potrebbe aspettare in un prodotto di fascia alta e vanta inoltre un enorme grado di personalizzazione, sia estetica che funzionale.

Il dispositivo in questione sarà reso disponibile in due varianti, rispettivamente da 42 e 40mm e consentirà di personalizzarne l’estetica sostituendo gli strap o modificando l’aspetto della watch face. Sarà poi possibile personalizzare i pulsanti fisici dello smartwatch, permettendo di far aprire una determinata applicazione con un semplice tocco degli stessi. Infine il device possiederà un sensore per il monitoraggio dell’attività cardiaca, memoria interna da riempire con le canzoni che si desiderano ed un GPS.

Connect 2.0 permetterà un intenso grado di personalizzazione

Connect 2.0 sarà venduto a partire da ottobre ed il suo prezzo oscillerà tra i 495 ed i 750 dollari, a seconda dell’opzione estetica selezionata dall’acquirente.