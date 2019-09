Galaxy Fold risulta ancora troppo fragile?

Dopo essere stato rimandato ed infine lanciato in diversi paesi, ma non in Italia, Galaxy Fold torna a far parlare di se, grazie ad un video diffuso da Samsung. All’interno di quest’ultimo la casa coreana spiega dettagliatamente come comportarsi con il device pieghevole, sollevando dubbi riguardo la solidità dello smartphone.

Innanzitutto viene spiegato che sebbene il display sia protetto da una pellicola esterna e non ne necessiti ulteriori è consigliabile toccare delicatamente lo schermo, in una sorta di strano controsenso. Oltre a ciò viene fatta menzione dell’enorme lavoro dietro la struttura adibita al dispiegamento del display, la quale necessita di essere tenuta lontana da acqua e polvere, nonostante la piegatura sia stata recentemente migliorata per impedire l’ingresso di corpi esterni. Infine la casa coreana spiega che il dispositivo è dotato di una serie di magneti che consentono di mantenere al sicuro il Fold quando è ripiegato, ma aggiunge che l’utente dovrà stare attento a porre il device accanto ad oggetti metallici come chiavi o monete.

Galaxy Fold potrebbe essere ancora molto fragile

Dopo le revisioni effettuate nel corso degli ultimi mesi risulta davvero strano che la compagnia pubblichi addirittura un video per prevenire usura dello smartphone, il quale potrebbe effettivamente mancare di solidità strutturale. Occorrerà quindi attendere pareri dall’estero per conoscere la verità in merito alla questione, in attesa di un rilascio italiano.