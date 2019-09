Joker: Todd Phillips ha discusso di un sequel con Joaquin Phoenix

Mancano ormai davvero pochi giorni all’uscita nelle sale italiane di Joker, cinecomic ispirato alla figura dell’acerrimo nemico di Batman. Nonostante la pellicola non sia ancora uscita il regista Todd Philips ha dichiarato di aver discusso con Joaquin Phoenix circa un possibile sequel.

Phillips ha discusso con Phoenix riguardo un sequel di Joker

Philips ha infatti dichiarato che durante le riprese della pellicola, lui e Phoenix hanno parlato a più riprese riguardo un ipotetico sequel. Egli ha quindi riportato:

Beh, non penso che ne gireremo un secondo. Semplicemente non è il nostro piano. Ma io e Joaquin abbiamo per caso giocato con le idee per puro divertimento? Assolutamente, ci siamo messi a fare ciò durante le riprese, perché è ciò che bisogna fare qualche volta.

Appare quindi evidente che il regista non ha attualmente intenzione di lavorare ad un seguito dell’imminente lungometraggio. Tuttavia nulla è mai certo nel mondo del cinema, per cui non occorrerà altro che attendere futuri sviluppi della faccenda e sperare per il meglio.