The Legend of Zelda Link’s Awakening è il miglior lancio del 2019 per Nintendo

The Legend of Zelda: Link’s Awakening è riuscito nell’impresa di battere Super Mario Maker 2 a livello di vendite nei primi giorni di lancio. Il nuovo gioco per Nintendo Switch è infatti il miglior titolo a livello di vendite, come testimoniato da un insider tramite Twitter.

Pur non essendo a conoscenza dei dati precisi di vendita, il remake del classico della serie è riuscito a superare le vendite al day one di Super Mario Maker 2, risultando così l’esclusiva Switch che ha avuto una performance migliore di sempre, almeno in questo 2019. Difficile sapere i motivi che hanno spinto così tanto il gioco, ma in tanti ovviamente danno il merito a Breath of the Wild, per aver spinto nuovamente la serie ad alti livelli di vendita.

Wow

Zelda Link's Awakening Day 1 is looking to be bigger than Mario Maker 2 Day 1 in sell through in the US. Marking the biggest Nintendo launch of 2019 to date

Incredible, seeing a top down Zelda game perform like this. Breath of the Wild has given a franchise wide boost pic.twitter.com/TnRp5kMqoM

— Benji-Sales (@BenjiSales) September 21, 2019