Emmy Awards 2019: ecco l’elenco completo dei vincitori

Qualche ora fa, presso il Microsoft Theater di Los Angeles, si è tenuta la cerimonia di assegnazione degli Emmy Awards 2019, premi che vengono attribuiti alle migliori serie televisive dell’anno. Vi lasciamo all’elenco completo dei vincitori, che trovate qui sotto.

Emmy Awards 2019: tutte le statuette assegnate

Miglior serie drammatica

Game of Thrones

Miglior serie comica

Fleabag

Miglior attore in una serie drammatica

Billy Porter – Pose

Miglior attrice in una serie drammatica

Jodie Comer – Killing Eve

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Peter Dinklage – Game of Thrones

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Julia Garner – Ozark

Miglior regista in una serie drammatica

Jason Bateman per “Reparations” di Ozark

Miglior sceneggiatore in una serie drammatica

Jesse Armstrong per “Nobody Is Ever Missing” di Succession

Miglior attore in una serie comica

Bill Hader – Barry

Miglior attrice in una serie comica

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior regista in una serie comica

Harry Bradbeer per Episodio 1 di Fleabag

Miglior sceneggiatore in una serie comica

Phoebe Waller-Bridge per Episodio 1 di Fleabag

Film per la tv

Black Mirror: Bandersnatch

Miniserie

Chernobyl

Miglior attore in una miniserie

Jharrel Jerome – When They See Us

Miglior attrice in una miniserie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Ben Whishaw – A Very English Scandal

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Patricia Arquette – The Act

Miglior regista in una miniserie

Johan Renck – Chernobyl

Miglior sceneggiatore in una miniserie

Craig Mazin – Chernobyl

Miglior reality competition

RuPaul’s Drag Race

Miglior Variety Talk

Last Week Tonight With John Oliver

Miglior Variety Sketch

Saturday Night Live

Miglior regista Variety Sketch

Saturday Night Live – Host : Adam Sandler, Don Roy King

Miglior sceneggiatore Variety sketch

Last Week Tonight With John Oliver