El Camino: nel nuovo teaser appare finalmente Jesse Pinkman

El Camino è il sequel cinematografico di Breaking Bad, nota serie tv tra le più apprezzate degli ultimi anni. L’opera, che sarà proiettata anche in alcune sale degli Stati Uniti, vedrà come protagonista Jesse Pinkman (Aaron Paul), uno degli eroi dello show, che dalle poche informazioni in nostro possesso, è scomparso per sfuggire alle dinamiche accadute nel finale della realizzazione televisiva.

El Camino: finalmente un volto noto

Da poco tempo è stato caricato da Netflix un breve teaser trailer che ci mostra il personaggio sopracitato, che nel corso del tempo, da assistente per il Prof. Walter White (Bryan Cranston), è diventato un vero e proprio criminale professionista insieme al suo compagno di sventure. Vi lasciamo quindi al video, in calce all’articolo, dove ci sono anche dei palesi riferimenti alla conclusione della serie.