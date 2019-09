Indiana Jones 5: David Koepp torna a lavorare alla sceneggiatura

Indiana Jones 5 è attualmente in lavorazione e da un po’ di tempo si vocifera che sarà disponibile nelle sale nel 2021. Purtroppo non ci sono ancora informazioni sulla trama del lungometraggio, ma sembra che sarà un seguito diretto delle vicende de Il regno del teschio di cristallo.

Indiana Jones 5: il ritorno dello sceneggiatore

Qualche ora fa, il sito Den of Geek ha pubblicato un’intervista con David Koepp, sceneggiatore noto per il primo Spider-Man di Raimi e per Jurassic Park, che ha dichiarato che sarà coinvolto nel copione dell’opera con protagonista il celebre avventuriero. Inizialmente l’artista era stato allontanato dal progetto, mentre adesso è salito di nuovo a bordo. L’uomo ha rivelato di avere tra le mani un’ottima storia e siamo speranzosi di vedere un’avventura degna della trilogia classica.