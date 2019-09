Motherless Brooklyn: il film aprirà la Festa del Cinema 2019

Meno di un mese ci distanzia dall’inizio del Festival del Cinema, previsto per ottobre inoltrato. Nelle ultime ore il direttore artistico dell’evento, Antonio Monda, ha annunciato che ad aprire l’atteso evento vi sarà il film Motherless Brooklyn – I segreti di una città, scritto, diretto, prodotto ed interpretato da Edward Norton.

Il film in questione, ispirato dal romanzo di Jonathan Lethem, risulta un noir di stampo classico, in grado di raccontare un avvincente caso investigativo. Il protagonista dell’opera, un detective affetto da sindrome di Tourette di nome Lionel Essrog, è intenzionato a risolvere il caso dietro l’omicidio del suo mentore, indagando in una Brooklyn corrotta da problemi di ogni genere. Nel cast troviamo attori di altissimo livello, tra cui il già citato Norton, nei panni del personaggio principale, Bruce Willis, suo collega e mentore, oltre a Bobby Cannavale, Leslie Mann, Alec Baldwin e Willem Dafoe.

Motherless Brooklyn esplorerà uno struggente caso invetigativo

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 17 ottobre per assistere alla proiezione della pellicola.