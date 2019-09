Gamerome 2019: Hans Ippisch presenterà Amico, la nuova console di Intellivision

Intellivision Entertainment ha svelato che andrà a presentare la sua nuova Intellivision Amico a Gamerome 2019 con un ospite d’eccezione: Hans Ippisch. La scelta di Hans, President of European Operations di Intellivision Entertainment, è quella di condividere la visione generale sulla console e i motivi che hanno portato la compagnia a proporre un sistema in grado di riportare i giocatori a divertirsi insieme nella stessa stanza.

Ippisch, d’altronde, non è nuovo al mondo dei videogiochi. Avendo iniziato la sua carriera 33 anni fa, nel 1986, Hans Ippisch fu uno dei primissimi sviluppatori tedeschi a lavorare su svariati titoli di Commodore 64 e Amiga.

La nuova console di Intellivision, a detta della stessa azienda, sarà un sistema d’intrattenimento casalingo indirizzato totalmente al gioco in compagnia che, con un’uscita fissata a ottobre 2020, ricondurrà il pubblico alle radici del gaming. Oltre ad avere una pletora di nuovi titoli in arrivo, Intellivision Amico riesumerà e reinventerà anche alcuni grandi classici del videogioco.

Tommy Tallarico, CEO e presidente di Intellivision Entertainment, ha inoltre dichiarato: “Siamo emozionati di mostrare Intellivision Amico a Gamerome. Il mercato europeo ha un vastissimo pubblico di videogiocatori e rappresenta al contempo un campo florido per le giovani promesse dello sviluppo videoludico. Qualcuno potrebbe non saperlo, ma una buona parte dei nostri più grandi fan della classica console di Intellivision proviene dall’Italia. Sono inoltre emozionato all’idea di parlare a Gamerome per condividere Intellivision Amico con il pubblico. Con questa console vogliamo ridefinire ancora una volta il concetto di intrattenimento e invitare tutti a divertirsi insieme nella stessa stanza e sullo stesso divano“.

Gamerome 2019, quarta edizione della conferenza internazionale, si svolgerà dal 13 al 15 novembre all’interno di Hotel Radisson Blu, unendo sviluppatori e business da ogni angolo del mondo. Per ulteriori informazioni sull’evento, inclusa anche la biglietteria di Gamerome, vi rimandiamo al sito ufficiale.