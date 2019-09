Dragon Ball FighterZ: Gogeta Super Saiyan Blue si mostra nel nuovo video gameplay

Bandai Namco insieme ad Arc System Works hanno pubblicato il nuovo video gameplay dedicato a Dragon Ball FighterZ, picchiaduro disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nella clip video, i giocatori possono vedere in azione Gogeta Super Saiyan Blue, character che entrerà di diritto a far parte del roster dal 26 settembre.

Dragon Ball FighterZ: Gogeta Super Saiyan Blue devasta i propri avversari

Andando nello specifico, nella clip video è possibile ammirare le mosse speciali del lottatore in questione, dove troviamo alcune tratte direttamente dalla pellicola cinematografica Dragon Ball Super Broly. Inoltre, vi ricordiamo che il character potrà essere acquistato a €4,99 per gli utenti che non hanno acquistato ancora il FighterZ Pass 2.

