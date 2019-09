Frozen 2: nuovo trailer svela un’antica minaccia

Disney ha da pochissimo condiviso il primo trailer esteso di Frozen 2: il segreto di Arandelle, seguito dell’acclamato film d’animazione. Al suo interno viene offerto uno sguardo approfondito su trama e personaggi, oltre che sulle insidie che essi dovranno affrontare.

Il video inizia mostrando uno spaccato del passato di Anna ed Elsa, le quali siedono da bambine accanto ai loro genitori, per la prima volta mostrati integralmente. Questi ultimi raccontano alle due sorelle che a nord di Arandelle esiste una foresta un tempo rigogliosa, colpita però da una calamità che ne ha reso impossibile l’accesso o l’uscita. Lo stesso male tuttavia torna a manifestarsi proprio ad Arandelle stessa, costringendo le protagoniste a partire per fermare il problema all’origine. Nel trailer figurano non solo i personaggi della prima pellicola, ma anche alcuni inediti. Difatti Elsa ed Anna riescono a raggiungere l’interno della foresta maledetta, per scoprire che essa è effettivamente abitata.

Frozen 2 sembra essere molto più adulto del suo predecessore

L’arrivo nelle sale di Frozen 2 è previsto per il prossimo 27 novembre 2019.