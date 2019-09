Oppo Reno Ace ha una data di lancio ufficiale

Dopo il recente modello 5G della linea, anche Oppo Reno Ace si prepara al suo debutto ufficiale in Cina. Quest’ultimo si terrà il prossimo 10 ottobre in Cina, dove saranno svelati tutti i dettagli sul nuovo smartphone. Esso, nonostante non vi siano molte informazioni al momento, risulta un top di gamma decisamente interessante.

La notizia in questione è stata riportata dai colleghi di Techradar, che oltre a diffondere la data di lancio hanno incluso un’immagine ufficiale dello smartphone. Essa offre un primo sguardo all’aspetto finale dell’Ace, il quale sembrerebbe puntare ancora una volta sull’aspetto fotografico. Sul retro del corpo in vetro figurano infatti 4 camere, di cui dovremmo avere una principale da 48MP, una telephoto, una ultrawide e infine un sensore monocromatico.

Sul lato frontale troviamo un display con un ratio screen-to-body decisamente promettente, che la compagnia ha confermato possedere un refresh rate di 90Hz. Oltre a ciò appare evidente che il prodotto abbia rinunciato alla camera pop-up del Reno standard per proporre un notch. Infine il Reno Ace sarà dotato di una batteria con sistema di ricarica SuperVOOC da 65W, ovvero il voltaggio maggiore mai raggiunto su uno smartphone, che dovrebbe consentire una ricarica completa in mezz’ora.

Oppo Reno Ace sembra un top di gamma molto interessante

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 10 ottobre per conoscere tutti i dettagli sullo smartphone.