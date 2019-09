The Last of Us part 2: un orologio nel nuovo teaser

Naughty Dog ha appena pubblicato un nuovo teaser su The Last of Us Part 2. Come già accaduto precedentemente, sia la software house americana che Neil Druckmann stesso hanno pubblicato, sui rispettivi canali social (e sempre alle 5 in punto), il nuovo breve filmato. Dopo il coltellino, l’anello e il monile, è ora il turno dell’orologio.

The Last of Us part 2: domani novità dallo State of Play

L’immagine dell’orologio rotto (si, è quello di Joel) è accompagnata da un continuo e inesorabile ticchettio, con l’aggiunta della scritta “You really gonna go through with this?” (“Andrai avanti veramente con questo?”). Oramai manca poco allo State of Play, dove domani verranno mostrate novità dell’attesissimo secondo capitolo del gioco Naughty Dog.