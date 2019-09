Cities Skylines: da domani l’espansione Campus arriva anche su console

Già disponibile da maggio su PC, domani arriverà anche su console l’aggiornamento Campus di Cities Skylines, il simulativo sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive. Per l’arrivo su PlayStation 4 e Xbox One è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Cities Skylines: il campus arriva anche su console

Come può far intendere il nome dell’aggiornamento, si focalizza su aree a tema universitario, con facoltà e arene sportive. Noi vi lasciamo al trailer qui sotto.

