Call of Duty Black Ops IIII: disponibile su PS4 Operation Dark Divide, ecco il trailer

É da poco disponibile il nuovo contenuto aggiuntivo di Call of Duty Black Ops IIII, Operation Dark Divide. Quello che con molte probabilità sarà l’ultimo DLC dello sparatutto (in attesa del prossimo Modern Warfare), arriva per primo, oggi, su PlayStation 4, e successivamente sarà disponibile su PC e Xbox One. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Call of Duty Black Ops IIII: il mondo è in bilico…

Come vi avevamo fatto sapere ieri, il nuovo contenuto, dalle tinte supereoistiche, include il finale della campagna zombie, che arriva con il capitolo Tag der Toten, due nuove mappe e alcuni oggetti cosmetici. Vi lasciamo al filmato qui sotto.