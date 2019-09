Louis Vuitton collabora con la Riot Games

La casa di moda francese e la società di vendita al dettaglio di lusso Louis Vuitton hanno svelato una collaborazione con Riot Games per il prossimo campionato mondiale League of Legends , secondo un articolo pubblicato dallo sviluppatore.

La partnership vedrà LV creare un caso di trofeo unico nel suo genere per contenere la Summoner’s Cup, che verrà assegnata ai campioni del mondo a Parigi, in Francia, il 10 novembre.

Secondo l’annuncio, la custodia da viaggio per trofeo presenterà sia il tradizionale salvatore-facciata LV che elementi all’avanguardia high-tech ispirati all’universo di League of Legends.

Inoltre, Nicolas Ghesquiere, direttore artistico delle collezioni femminili di Louis Vuitton, ha disegnato pelli campione uniche e una capsule collection. Sono state confermate anche altre risorse digitali di League of Legends.

Naz Aletaha, Head of Global Esports Partnerships di Riot Games ha discusso l’accordo in un annuncio:

Siamo onorati di avere LV come partner ufficiale con progetti che incidono sull’aspetto, sulla sensazione e sul prestigio del nostro evento più importante della League of Legends . Questa è una partnership storica che parla dell’impatto che Riot Games e League of Legends hanno avuto sul settore nelle ultime nove stagioni di Esport . Accogliamo con favore il marchio LV nel nostro sport e siamo ansiosi di condividere l’intera portata della partnership nei prossimi mesi, in particolare il 10 novembre, quando la Summoner’s Cup verrà assegnata a Parigi.

Il campionato mondiale League of Legends inizierà il 2 ottobre con il Play-In Stage e terminerà il 10 novembre con le Grand Finals. Berlino, Madrid e Parigi ospiteranno diverse fasi del torneo. L’evento vedrà 24 squadre di 13 campionati regionali andare testa a testa per provare a sollevare la Summoner’s Cup.

Michael Burke, Presidente e CEO di Louis Vuitton, ha anche commentato:

Il campionato mondiale League of Legends non è solo l’apice del torneo: è il luogo in cui il mondo dello sport e dell’intrattenimento si uniscono per celebrare la nascita di nuove leggende. LV è stato a lungo associato ai trofei più ambiti al mondo, ed eccoci qui oggi, accanto alla Summoner’s Cup. Siamo entusiasti di far parte di un evento così iconico.