Donando il sangue a San Diego si può ricevere una copia gratuita di Code Vein

In questi giorni Bandai Namco US ha lanciato una lodevole iniziativa legata a Code Vein, che sarà disponibile sul mercato a partire dal 27 di questo mese, istituendo una vera e propria banca del sangue che permetterà di ottenere una copia gratuita del gioco.

Come? Il procedimento è molto semplice: è sufficiente recarsi alla Blood Bank, che si trova al numero 170 della Sixth Avenue di San Diego, e donare il proprio sangue. L’iniziativa, in collaborazione con la Croce Rossa americana, si terrà unicamente il 27 settembre dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio.

In questi giorni, proprio a San Diego si sta tenendo la TwitchCon, il che potrebbe spingere molti visitatori dell’evento a recarsi all’indirizzo sopracitato per tentare di ottenere una copia gratis del gioco: sfortunatamente per loro, però, l’iniziativa promozionale è aperta ai soli residenti della città californiana.

Vi sarebbe piaciuto avere una copia gratis di Code Vein? Beh, se non altro potete consolarvi con la nostra recensione, che uscirà fra pochi giorni!

The Lost aren't the only ones who need your blood! On September 27th, celebrate the #CODEVEIN launch by donating blood to those in need.

Follow the link to pre-register and learn more about our Blood Drive during TwitchCon weekend: https://t.co/MvAkM5H5NZ pic.twitter.com/h7rKIGaeED

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) September 22, 2019