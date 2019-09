Google imita Apple: Play Pass in arrivo su Android negli Stati Uniti

Google sta per lanciare Play Pass, il suo personale servizio legato al Play Store, in contrapposizione ad Apple Arcade, disponibile già da qualche giorno anche in Europa. La sottoscrizione di Google, per ora, è invece limitata ai soli Stati Uniti, dove sta venendo distribuita su Android nel corso di questa settimana.

Play Pass: 350 tra giochi e app a 1,99 dollari per 12 mesi

Il prezzo consigliato di Play Pass è di 1,99 dollari al mese per il primo anno di abbonamento (preceduti da una prova gratuita di dieci giorni), dopodiché, scaduti i dodici mesi, il prezzo definitivo diventerà di 4,99 dollari al mese. L’offerta a 1,99 dollari, inoltre, è disponibile per un tempo limitato (entro il 10 ottobre) e al momento non si sa se Google la replicherà in qualche modo anche in Europa, dove il servizio dovrebbe arrivare nel corso dell’autunno.

Il Play Pass mette a disposizione oltre 350 app e giochi normalmente a pagamento, scaricabili gratuitamente per tutta la durata dell’abbonamento. Nella sottoscrizione sono compresi titoli come Journey, LIMBO, Terraria, Monument Valley, Risk e Star Wars: Knights of the Old Republic, oltre ad app come Facetune e AccuWeather.

Per ora Play Pass è disponibile unicamente nel mercato nord americano, ma nel prossimo futuro dovrebbe essere espanso anche ai mercati internazionali.