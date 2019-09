Razer e Copenhagen Flames siglano accordo triennale

La società di hardware di gioco Razer ha annunciato la costituzione di una partnership con l’organizzazione danese Copenhagen Flames. La partnership triennale vedrà i giocatori dell’organizzazione attrezzati nelle periferiche di Esport di Razer per allenarsi e gareggiare.

Yann Salsedo, Head of Esports (EMEA) di Razer ha discusso della partnership in un comunicato:

Il Team Razer è entusiasta di entrare in una partnership con Copenhagen Flames. La loro passione per gli Esports e il loro lavoro con i talenti emergenti sono qualcosa che non vediamo l’ora di supportare con le nostre attrezzature Esports ad alte prestazioni.

Copenhagen Flames opera dal 2016, forse meglio conosciuto per il suo tempo in Counter-Strike: Global Offensive, sebbene operi anche in League of Legends, Fortnite e Super Smash Bros. Ha CS e GO maschi e femmine il progetto dell’accademia Fire che ha lo scopo di aiutare a educare e sviluppare giovani talenti.

Anche Steffen Thomsen, CEO di Copenhagen Flames, ha commentato l’accordo:

Non posso iniziare a spiegare quanto sono orgoglioso di questa partnership con Razer, il marchio principale di hardware per giochi. Dai nostri primi discorsi, ho sentito la loro immensa passione e il modo in cui lottano per l’eccellenza, che sono caratteristiche che rispecchiano la nostra. Entrare a far parte del Team Razer è una pietra miliare per noi e non potrei essere più felice.

Razer si unisce agli altri partner di Copenhagen Flames , Elgiganten , IO Interactive, Plougmann Vingtof e Red Bull.