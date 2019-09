ESL UK: il nuovo sponsor sarà Mercedes-Benz

ESL UK ha dato il benvenuto a Mercedes-Benz come sponsor per supportare l’aggiunta di Dota 2 alla Premiership ESL. Fino ad ora, la competizione stagionale ha supportato sia Counter-Strike: Global Offensive che Rainbow Six Siege.

Mercedes-Benz nuovo sponsor di ESL UK

James Dean, amministratore delegato di ESL UK, ha discusso della sponsorizzazione in un comunicato:

La partnership tra Mercedes-Benz ed ESL ha già dimostrato di avere un enorme successo e ha portato a due incredibili tornei ESL One Birmingham per Dota2 nel 2018 e nel 2019. Avere Mercedes -Benz coinvolto nel torneo nazionale vedrà lo stesso successo replicato all’interno della Premiership ESL. Significa anche un’offerta più varia per giocatori e fan con ancora più community coinvolte.

ESL ha aggiunto Mercedes-Benz come partner per la mobilità globale nell’ottobre dello scorso anno, estendendo l’accordo originale fino al 31 dicembre 2020. Il colosso automobilistico si unisce a Intel e Currys PC World come sponsor di ESL Premiership.

L’ESL Premiership Dota 2 Skirmish si affiancherà all’ESL Premiership, permettendo ai giocatori dilettanti e semi-professionisti del Regno Unito e dell’Irlanda di mettersi alla prova. Un torneo online durerà quattro settimane, con i primi due giocatori in ogni ruolo che arriveranno alle finali ESL Premiership a Manchester il 24 novembre.