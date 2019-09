DreamHack e Challengermode estendono la partnership

L’organizzatore dell’evento DreamHack ha annunciato un’estensione pluriennale della sua partnership con la piattaforma del torneo Challengermode .L’accordo, che è stato istituito nel 2018, continuerà ora fino al 2021.

La versione spiega che DreamHack può rafforzare i loro sforzi di coinvolgimento online, attivando e monetizzando i loro fan su base giornaliera con l’uso di Challengermode.

Michael Van Driel, CPO di DreamHack ha commentato l’estensione in una versione:

DreamHack ha sempre avuto l’obiettivo di apportare valore alla nostra comunità e avere Challengermode come partner di piattaforma ci ha permesso di farlo online in una scala che non potevamo prima. Non vediamo l’ora di espandere DreamHack Weekly e di supportare le comunità di esport di base con ancora più competizioni in CS, PUBG, LoL e Dota 2 – con altri giochi a venire.