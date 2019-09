Esports Charts e StarLadder stringono una partnership

L’agenzia analitica Esports Charts ha stretto una partnership con l’organizzatore di eventi StarLadder con sede in Ucraina. L’accordo vedrà i grafici Esports fornire report agli organizzatori dei tornei StarLadder e del settore più ampio.

In cambio, StarLadder fornirà i dati per scopi di previsione e analisi. All’inizio di questo mese, Esports Charts ha annunciato una partnership con TSM che ha termini simili a questo accordo.

Ivan Danishevsky, fondatore di Esports Charts ha commentato la partnership in un comunicato:

Insieme rendiamo il mercato degli Esport non solo migliore, più bello, più trasparente, ma anche più attraente per i nuovi marchi e grandi sponsor – che saranno soddisfatti dei risultati di campagne pubblicitarie di qualsiasi dimensione, non da ultimo grazie alla nostra analisi.