Darksiders 2 Recensione della versione Switch

Darksiders 2 Switch Recensione | Una delle saghe più iconiche della passata generazione è stata senza ombra di dubbio la serie di Darksiders: difatti il brand dell’ormai defunta THQ riuscì ad unire armoniosamente in un’unica, vincente formula uno stile artistico peculiare ed accattivante, un immaginario – per quanto particolarmente inflazionato – interessante e vibrante e un sistema di gioco tanto divertente quanto strategico. Il risultato? Un successo eclatante, che permise a milioni di giocatori di appassionarsi ad un franchise capace di partorire prodotti di spessore e alquanto curati. Dato l’enorme successo ottenuto dalla console della Casa di Kyoto, Nordic Games ha giustamente pensato di concedere una seconda possibilità alla propria IP avente come protagonisti i Cavalieri dell’Apocalisse, con l’obiettivo di consentire a tutti i fruitori Nintendo – considerando l’accoglienza tiepida conseguita su Wii U – di assaporare concretamente le esplosive caratteristiche della saga, rilasciando (dopo la Darksiders Warmastered Edition) anche la Deathinitive Edition del glorioso, secondo episodio. Come se la sarà cavata Morte sull’ibrida di Nintendo? Scopriamolo insieme.

Morte pronto ad eliminare chiunque.

Darksiders 2: tra narrativa e gameplay

Come sicuramente saprete, Darksiders 2 narra le vicende di Morte, uno dei quattro Cavalieri, il quale, venuto a conoscenza della triste sorte del fratello – imprigionato incolpevolmente dall’Arso Consiglio – decide di liberarlo cercando di riportare in vita l’umanità, sfruttando le prodigiose proprietà dell’Albero della Vita, entità mistica in grado di generare proprio la scintilla della vita. Ovviamente il viaggio del nostro eroe risulterà lastricato di nemici e difficoltà, che lo condurranno a superare i propri limiti pur di regalare al fratello una meritata libertà. Il racconto di Darksiders 2, insomma, si rivela ancora oggi particolarmente intrattenente, capace di regalare colpi di scena inaspettati e un tessuto narrativo di tutto rispetto.

Malgrado una marcata attenzione per la storia, i Darksiders sono da sempre particolarmente apprezzati per la presenza di un gameplay accessibile per i player meno avvezzi al genere ma anche stratificato per quei giocatori più esperti ed attenti ai tecnicismi: grazie infatti ad un’impronta più da GDR, la giocabilità di Darksiders 2 appare tutt’ora complessa, ricca e appagante, in grado di coinvolgere competentemente l’utente. Morte, infatti, rispetto a Guerra possiede la facoltà di potenziarsi mediante un variegato skill tree, capace di sbloccare sia poteri inediti che attacchi aggiuntivi, e di incrementare il proprio potenziale offensivo tanto sostituendo i propri oggetti contundenti quanto indossando pezzi di armatura migliori. Nonostante siano passati più di sette anni dalla sua prima uscita, il gameplay di Darksiders 2 convince appieno ancora, dimostrandosi sicuramente avveniristico per l’epoca in cui venne concepito.

Morte contro tutti.

Sfizioso ma non esaltante

Ma arriviamo al sodo: come si presenta Darksiders 2 su Nintendo Switch? Sicuramente il lavoro svolto dalla software house è lodevole, ma è inevitabile scorgere problematiche tecniche abbastanza evidenti, le quali permettono di comprendere ancora una volta – come se ce se fosse bisogno – quanto l’hardware dell’ibrida di Nintendo sia arretrato se paragonato con le rivali PS4 e Xbox One. Partiamo dal principio. In modalità portatile Darksiders 2 risulterà tutto sommato convincente: il frame rate, infatti, apparirà sostanzialmente saldo sui 30 fps anche nei momenti in cui gli scontri si mostreranno particolarmente convulsi e frenetici. E sinceramente non potevamo chiedere di meglio. Il brand ha sempre basato sull’energico combat system gran parte delle propri pregi; pertanto sarebbe stato imperdonabile se i developer non avessero deciso di prediligere la giocabilità piuttosto che la risoluzione. Ovviamente tutto ciò ha inevitabilmente comportato un necessario sacrificio della qualità tecnica generale, la quale – sopratutto negli ambienti vasti – mostrerà il fianco tanto ad un aliasing pronunciato quanto a delle texture poco curate.

Fortunatamente la bassa qualità della risoluzione risulterà parzialmente mitigata dalle dimensioni contenute dello schermo della console della grande N, regalando in modalità portatile un feedback complessivo assolutamente soddisfacente. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi della versione docked: malgrado infatti l’upgrade da 720p a 1080p, il cono visivo drasticamente più ampio offerto dal televisore evidenzierà tutti i limiti della trasposizione su Nintendo Switch, dannatamente più vicina alla versione PS3 e Xbox 360 che a quella di PS4 e Xbox One. Anche la fluidità risentirà dell’upgrade grafico, portandoci ad eleggere la versione handled come la modalità prediletta per gustarsi al meglio la produzione. In più, la possibilità di gustarsi un prodotto valido come Darksiders 2 comodamente in portabilità rappresenta già si per sé un motivo più che valido per compiere l’acquisto, anche – e soprattutto – considerato l’esiguo costo del porting, di appena 30 euro, cifra piuttosto contenuta rispetto agli esorbitanti prezzi di numerosissimi rimaneggiamenti approdati nei territori Nintendo.

Darksiders 2, in conclusione, simboleggia un’altra trasposizione di pregevole fattura presente nell’ormai vastissima soft-teca della peculiare console della società del Sol Levante: in portabilità, infatti, la produzione fornirà il meglio di sé, offrendo un frame rate sostanzialmente granitico in ogni circostanza e un colpo d’occhio generale apprezzabile sopratutto nelle location più contenute. Certo, nelle incontaminate zone di più ampio respiro appariranno lapalissiani gli evidenti limiti della conversione, acuiti maggiormente se osservati agganciando la console al dock, dove si manifesteranno sporadici cali di fps e una qualità grafica poco soddisfacente. In caso non abbiate mai giocato Darksiders 2 e desideriate ardentemente testare la produzione in portabilità, questa potrebbe davvero essere la vostra occasione; al contrario, se invece preferite immergervi nel titolo alla classica maniera, allora vi consigliamo caldamente di dirigervi verso altri lidi.