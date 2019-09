Mario Kart Tour: svelato l’orario di sblocco del gioco mobile

Mario Kart Tour è il nuovo titolo mobile di Nintendo, destinato alle piattaforme Android e iOS e disponibile in formato free-to-play (ma con acquisti in app). Il gioco sarà disponibile da domani, mercoledì 25 settembre 2019, ma per poterlo lanciare sarà necessario attendere l’orario di sblocco del racing-game.

Il titolo è già scaricabile tramite Google Play e App Store, ma una volta scaricato non sarà possibile lanciarlo fino al suo sblocco definitivo, che avverrà alle ore 10:00 di mercoledì, come suggerito dal tweet di Nintendo, che ringrazia i giocatori per la pazienza che stanno portando in attesa di poter sfrecciare sul nuovo gioco di corse della serie.

#MarioKartTour is scheduled to launch around 1am PT/ 8am UTC on 9/25. You may be able to download the app from the App Store or Google Play Store before then, but the game won't be playable until the launch time. Thank you for your patience and happy racing! pic.twitter.com/DnF9ijWfvo

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 21, 2019