The Batman: Jeffrey Wright e Jonah Hill in trattative per entrare nel cast

The Batman di Matt Reeves è un lungometraggio ancora avvolto nel mistero e oltre a conoscere il coinvolgimento di Robert Pattinson nelle vesti dell’Uomo Pipistrello e il fatto che sia staccato dal DCEU, non sappiamo altro di certo. In questi mesi si stanno diffondendo speculazioni e rumors su alcuni membri del cast, tra i quali emerge John David Washington, nei panni di un potenziale Due Facce.

The Batman: nuovi attori

Qualche ora fa, Variety e The Hollywood Reporter, hanno comunicato che sia Jeffrey Wright (noto per la sua parte in Westworld) che Jonah Hill (L’arte di vincere, The Wolf of Wall Street) sono in trattative per entrare nel progetto, rispettivamente nel ruolo del Commissario Gordon e del villain della realizzazione. Attualmente non si hanno ulteriori dettagli in merito e per avere conferme o smentite tocca attendere ancora un po’.