The Irishman: confermata la durata di 209 minuti

The Irishman, il nuovo film del leggendario Martin Scorsese (Shutter Island, Quei Bravi Ragazzi) sarà presentato in anteprima, nel nostro paese, alla Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 17 al 27 ottobre. L’opera, che vede un cast incredibile composto da Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel e molti altri, è ispirata al romanzo I Heard You Paint Houses (L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa) di Charles Brandt.

The Irishman: la lunghezza incredibile

Il sito del New York Film Festival, che presenterà la pellicola il 27 settembre, ha confermato che la durata del lungometraggio sarà di 209 minuti, 60 secondi in meno di quello che era stato detto inizialmente. Ci troviamo quindi di fronte ad una realizzazione corposa, che speriamo ci regali tantissime emozioni.