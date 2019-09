Bob Iger ha svelato il film Marvel di cui è più fiero

Bob Iger è probabilmente uno degli uomini più potenti del mondo attualmente, grazie alla sua carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di The Walt Disney Company. Il suo ruolo è però anche molto delicato, nonostante la company statunitense stia in pole-position per quanto riguarda popolarità e introiti economici.

Bob Iger e la sua passione

Ma qual’è il film di cui è più fiero del vasto universo che controlla? A questa domanda ha risposto direttamente Iger in persona, nel suo libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company (come riportato da Comic Book) ed il responso è piuttosto peculiare: Black Panther. Il lungometraggio, infatti, non lo ha colpito solo per il contenuto, ma per l’impatto culturale che ha avuto sul pubblico, probabile motivo che lo ha portato ad essere candidato tra i Migliori Film agli Oscar 2019. Cosa ne pensate? Qual’è quello che più apprezzate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.