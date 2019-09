The Elder Scrolls Legends: annunciata l’espansione Jaws of Oblivion

Bethesda ha appena annunciato la nuovo espansione di The Elder Scrolls Legends, il gioco di carte collezionabili online dell’universo dello storico action RPG. Questa nuova espansione si chiama Jaws of Oblivion e ne è stato pubblicato un breve teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

The Elder Scrolls Legends: più di 75 nuove carte in arrivo

Jaws of Oblivion porterà più di 75 carte, inerenti agli eventi della Oblivion Crisis, incluse nuove carte Daedra. Arriva poi una nuova meccanica, Invade. E poi ci sarà un nuovo tavolo da gioco, quattro dorsi delle carte, due nuovi mazzi a tema, nuove musiche ed effetti visivi. Sul sito ufficiale potete leggere tutti i dettagli. L’espansione sarà disponibile dall’8 ottobre.

