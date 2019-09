Oddworld: un nuovo “momento memorabile” per festeggiare i 22 anni

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato i primi due filmati caricati sul canale Oddworld Inabhitants, che festeggiavano i 22 anni di vita del primo capitolo della storica serie con protagonista il tenero mudokon Abe. Dei momenti memorabili impressi nella mente dei giocatori.

Oddworld: elum!

Poco fa è stato pubblicato il terzo memorable moments, che va a ricordare in primis uno degli animali che aiutano Abe, ovvero gli irrequieti ma ubbidienti elum. Poi viene mostrata una situazione in cui ogni spazio tra le bombe è vitale, e infine uno dei finali di gioco, diciamo… non proprio dei migliori.