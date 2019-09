Borderlands 3: guida alla build di Zane

Borderlands 3 è il nuovissimo capitolo della stravagante serie looter shooter di Gearbox Software e 2K Games: dopo avervi condotti alla conquista del trofeo di platino con la nostra guida trofei e agli obiettivi, torniamo ancora una volta per supportarvi nel miglior modo possibile nella vostra avventura su Pandora e dintorni. Questa volta però, vi guideremo nel pieno sfruttamento delle abilità che contraddistinguono i nuovi Cacciatori della Cripta l’uni dagli altri, indicandovi quella che secondo noi sarà la miglior build da costruire. Partiremo da Zane, il sadico assassino dall’aspetto hipsteriano accentuato dalla sua bionda barba. Nel frattempo, prima di avventurarvi in questa guida, vi invitiamo caldamente a consultare la nostra recensione, in modo tale da conoscere pregi e difetti di questa nuova iterazione della saga.

Borderlands 3: Zane, digiclone e sentinella per un damage output con i fiocchi!

Zane ha un’ottima build, la quale permette una rianimazione autonoma e un danno di alto livello grazie al suo digiclone, che potrà essere evocato in combattimento allo scadere del cooldown, riducibile anche con i gettoni guardiano che potranno essere utilizzati una volta completato il gioco per la prima volta. Egli sfrutta pienamente i colpi critici, a questi si aggiunge anche il drone sentinella che sarà l’ultimo ramo delle abilità che seguirete dopo aver completato il primo. Utilizzando il drone, il quale attaccherà qualsiasi nemico da noi indicato, si rinuncerà all’utilizzo delle granate, quest’ultime utilizzabili invece dal digiclone che scatenerà il caos. Scegliete con cura le granate da equipaggiare, possibilmente con danno da fulmine o radiattivo. Inoltre, il suo albero delle abilità dedicato al digiclone, aumenterà la velocità di movimento per un paio di secondi ad ogni uccisione, dunque concatenate sempre movimento e uccisioni per sfruttare al massimo le potenzialità di questo personaggio. A seguire troverete un video che vi illustrerà quali abilità acquisire per ottenere il meglio da Zane: