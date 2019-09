Borderlands 3: guida alla build di Fl4k

Rieccoci qui nuovamente nella missione di fornirvi il miglior supporto possibile per la vostra avventura su Borderlands 3, nuovo capitolo della celebre saga looter shooter di Gearbox Software e 2K Games. Dopo avervi fornito la nostra valutazione sul titolo con la recensione interamente dedicatagli, e dopo avervi supportato con le varie guide tra cui, quella focalizzata sull’ottenimento di tutti i trofei ed obiettivi, siamo qui per aiutarvi a sfruttare a pieno le potenzialità dei Cacciatori della Cripta. Dopo avervi presentato la build di Zane, questa è la volta di Fl4k, il domatore di bestie di Pandora. Il personaggio in questione presenta una build distruttiva per l’endgame, non a caso è una delle impostazioni più popolari di Borderlands 3, prediletta soprattutto da chiunque utilizzi Fl4k.

Borderlands 3: la build di Fl4k che devasta anche nell’endgame

La build di Fl4k sfrutta le potenzialità di armi come fucili a pompa di produzione Jakobs, ma non disdegna i fucili d’assalto o le mitragliette. Egli può abbattere i boss in men che si dica ed è grazie soprattutto alle abilità passive le quali, saranno indirizzate all’incremento dei colpi critici. Questo è dovuto dal fatto che grazie alla sua abilità di mimetizzazione, egli risulterà invisibile agli occhi del nemico e in questa fase, può attingere ad un danno extra notevole. A Fl4k viene affiancato un pet in grado di fornire assistenza al giocatore come la rianimazione, oppure tankare come se non ci fosse un domani il nemico a cui punta. Insomma questo Cacciatore della Cripta si presenta come il più sbilanciato in un certo senso, non a caso è stato il personaggio più utilizzato dai giocatori di Borderlands 3 nella sua prima settimana della release ufficiale. A seguire troverete un video molto utile che vi guiderà all’acquisizione di tutte le abilità necessarie per regnare su looter shooter di Gearbox Software: