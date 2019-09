Pixelbook: il nuovo modello potrebbe avere un display 4K

Durante l’evento del prossimo 15 ottobre Google presenterà la nuova linea smartphone Pixel 4, ma potrebbe lanciare anche altri prodotti. Tra questi figura un nuovo modello di Pixelbook, come riportato da 9to5Google. Il device dovrebbe disporre di caratteristiche tecniche molto interessanti, a partire dal display 4K.

Secondo quanto riportato dalla fonte il Chromebook in questione dovrebbe essere chiamato Pixelbook Go. Esso disporrebbe di un display dall’aspect ratio di 16:9, il quale offrirebbe la scelta del 4K o del Full HD classico. Il device consentirebbe varie configurazioni, tra cui figurerebbero processori Intel Core i3, i5, o perfino i7, affiancati a 8GB o 16GB di RAM e 64GB, 128GB, o 256GB di memoria interna. Infine il dispositivo dovrebbe possedere un ingresso USB-C per lato ed un jack per le cuffie da 3.5mm, nonché un design a conchiglia.

Pixelbook Go potrebbe avere un hardware di alto livello

Per il momento non vi sono conferme in merito all’arrivo del nuovo Chromebook, per cui occorrerà attendere il prossimo 15 ottobre.

Fonte: The Verge