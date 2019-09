Playcon: prima fiera Esports di Malta

Una combinazione di parti interessate a Malta ha annunciato Playcon , la prima fiera di sviluppo di giochi ed Esports di Malta. L’evento si svolgerà dal 3 al 6 ottobre presso l’MFCC. Playcon è un’iniziativa lanciata da GMR Entertainment e supportata da GamingMalta e dal Segretariato parlamentare per i servizi finanziari, l’economia digitale e l’innovazione.

Apre a malta la prima fiera Esports

Playcon mostrerà le migliori parti interessate del settore maltese da offrire tutte sotto lo stesso tetto, rendendo possibile discutere e coinvolgere il futuro dei videogiochi e degli Esports come estensione del Vertice DELTA, parte della Malta Tech Week. Malta ha un obiettivo chiaro in questi campi: diventare un hub centrale nel Mediterraneo e in Europa per lo sviluppo e gli Esport di videogiochi.

La fiera offrirà un’opportunità unica sia per gli appassionati di giochi che per i nuovi arrivati ​​di sperimentare questo entusiasmante capitolo del videogioco, che porterà nuove opportunità per l’economia, per i giovani, oltre a contribuire allo sviluppo della comunità locale.

L’esposizione di Playcon sarà aperta ai possessori di biglietti DELTA solo dal 3 al 4 ottobre, per cui tutti i partecipanti potranno visitare il DELTA Summit e Playcon Expo sotto lo stesso tetto.

Durante questi due giorni, migliaia di studenti delle varie classi avranno l’opportunità di visitare l’expo di Playcon e sperimentare quanto segue:

Ulteriori informazioni sulle carriere nello sviluppo e negli esport di videogiochi

Comprendi quali corsi sono disponibili nello sviluppo di videogiochi da diversi istituti di istruzione

Partecipa all’edizione dei giochi di seminari di programmazione nell’ambito della Settimana del codice dell’UE

Immersione completa in una casa di eSports per capire di più di cosa si tratta, strategia di gioco, sviluppo personale, team building, mantenersi in forma e adottare stili di vita sani, creazione di contenuti

Digital Scavanger Hunt with Augmented Reality dove gli studenti avranno il compito di cercare elementi culturali tradizionali maltesi usando i loro tablet

Scopri di più e prova i giochi sviluppati a Malta

Goditi diverse esperienze di gioco

Playcon presenterà anche un’intera giornata Game Dev & Esports Summit il 4 ottobre con la partecipazione di relatori globali come Ralf Reichert, CEO di ESL e Asi Burak di Games for Change , insieme a esperti locali e personaggi politici come l’ On. Silvio Schembri, Hon. Evarista Bartolo e Hon. Clifton Grima .

GamingMalta offrirà l’opportunità alle società di sviluppo di giochi locali di mostrare i loro prodotti e promuovere l’industria a coloro che sono interessati a perseguire una carriera nel settore degli Esport o dei videogiochi.

Playcon presenterà anche elementi chiave per i consumatori, con giochi come FIFA 2020, Tekken 7, CS: GO, League of Legends, Clash Royale, Brawlstars e Hearthstone, tra gli altri. I tornei e le competizioni sono ospitati con l’aiuto di artisti del calibro di ESL, GMR, QLASH, MTV, BLAST e World Pro Racing, ma solo per citarne alcuni.

Playcon mira a essere un’esperienza educativa e di intrattenimento per genitori e nonni per saperne di più sui giochi e trascorrere del tempo giocando con i propri figli. Ci saranno una serie di esperienze di gioco per tutte le età che portano i giochi digitali al livello successivo, tutti legati a un pezzo educativo generale.

Kersten Chircop, fondatore di GMR Entertainment, ha commentato:

Siamo molto entusiasti di organizzare Playcon, la prima fiera di sviluppo di giochi ed Esports di Malta, insieme a GamingMalta. Questo evento offrirà un’opportunità unica sia per gli appassionati di giochi che per i nuovi arrivati ​​di sperimentare questo entusiasmante capitolo a Malta, che porterà nuove opportunità per l’economia, per i giovani e contribuirà allo sviluppo della comunità locale.

Il pubblico in generale può partecipare gratuitamente a Playcon presso l’MFCC Ta ‘Qali sabato 5 dalle 10 alle 22 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 18. La fiera è supportata anche da Visitmalta.com e dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Lavoro.