Huawei nuovo partner di ESL

ESL ha nominato il produttore di tecnologia cinese Huawei l’ultimo partner ufficiale delle finali Vodafone 5G ESL Mobile Open . In programma dal 28 al 29 settembre alla Milano Games Week in Italia, la partnership vedrà tutti i contendenti delle finali Vodafone 5G ESL Mobile Open che utilizzano lo smartphone Huawei Mate 20X 5G.

ESL ha un nuovo partner per le finali di Vodafone: Huawei

Walter Ji, presidente di CBG, Huawei, Europa occidentale ha commentato l’accordo con ESL:

HUAWEI Mate 20 X 5G è il nostro smartphone 5G pronto leader che offre agli utenti velocità di connessione ultraveloci e zero lag. Associare questa tecnologia alle prestazioni veloci del dispositivo e alla lunga durata della batteria lo rende il compagno perfetto per i giocatori di Esport dal vivo, sia ora che in futuro. Lavorare con Vodafone è un altro emozionante passo avanti nell’uso della tecnologia per connettere persone in tutto il mondo.

Si dice che il Grand Finals sia il primo torneo internazionale di Esport che si gioca dal vivo tramite una rete 5G, con giocatori che rappresentano 17 paesi diversi in competizione per € 165.000 (£ 145.498,65) in vincite. Il torneo sarà caratterizzato da Asphalt 9: Legends e PUBG Mobile . Tutti i visitatori della Milano Games Week avranno l’opportunità di testare il nuovo dispositivo Huawei Mate 20 X 5G che i concorrenti utilizzeranno nell’area di gioco libera Vodafone x ESL.

Bernhard Mogk, SVP Sales & Business Development presso ESL ha anche commentato :

Insieme a Huawei, stiamo portando la tecnologia all’avanguardia del 5G negli Esport, spingendo le frontiere della connettività. L’implementazione della tecnologia di rete cellulare 5G insieme al nostro marchio partner Vodafone apre nuove opportunità negli Esport, consentendoci di ampliare il pubblico e di estenderlo anche ai giocatori occasionali , allo stesso tempo, ci stiamo espandendo ulteriormente nel campo degli Esport mobili, aumentando l’impatto su ogni piattaforma di gioco possibile e raggiungendo così più fan e potenziali giocatori.

Nel 2017, Huawei ha fatto il suo debutto inaugurale negli Esport diventando il partner ufficiale per smartphone dell’organizzazione tedesca SK Gaming . Per quanto riguarda Vodafone, la società è stata arruolata come partner per gli eventi Intel Extreme Masters ed ESL One in Europa.