Apex Legends: Crypto hakera l’Arena

Respawn ha pubblicato un tweet di uno strano messaggio tra il nuovo personaggio di Apex Legends , Crypto , e sua madre prima del lancio della stagione 3 del gioco battle royale . Apparentemente è una lettera dell’hacker che ringrazia sua madre per il suo consiglio riguardo a chiedere una ragazza carina. Aspetta un po ‘però e viene rivelato che il messaggio è stato accuratamente crittografato e riguarda in realtà i piani di Crypto.

Crypto e la lettera a sua madre

“Come sono sicuro che hai sentito, ho seguito il tuo consiglio e sono andato ai Giochi”, recita il vero messaggio. “È l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmi alle persone che mi hanno incastrato. Tutto quello che dovevo fare era distrarre il Sindacato abbastanza a lungo da ottenere le credenziali di” Crypto “nel sistema. Avevi ragione sulle partite di qualificazione. Ho esaminato e non avrei potuto entrare. Quindi sono andato con il piano B: ho abbattuto la torre Repulsor. Non avevo idea che sarebbe stato così folle. Spero che il danno fosse abbastanza per chiudere King’s Canyon in modo da poter agganciare un cavalca sul dropship al largo di Solace e trova le prove di cui ho bisogno da qualche parte a New Dawn. “

Nella lettera, Crypto fa riferimento agli eventi che sono emersi nel trailer cinematografico di Apex Legends Stagione 2, che ha visto i volantini ei leviatani invadere King’s Canyon dopo la distruzione della torre repulsore. Sfortunatamente per Crypto, sappiamo che le sue azioni non hanno fermato gli Apex Games. Il Sindacato ha continuato lo sport del sangue, utilizzando un campo di battaglia rielaborato. Questo potrebbe spiegare i successivi tentativi di hacking durante le ultime settimane della seconda stagione, così come i tentativi di Crypto di accedere ai Singh Labs per trovare un ascensore spaziale . Ha bisogno di una nuova via dal mondo poiché il suo piano precedente è fallito.

“Spero solo che non sia come l’ultima volta, e non mi faccio esplodere prima di andare fuori dal pianeta”, Continua il messaggio. “Grazie per essere sempre la mamma di cui avevo bisogno. Sarò in contatto. Cerca di non preoccuparti troppo. Che cosa dici sempre? È difficile avere paura quando sei preparato.”

Respawn potrebbe semplicemente rilasciare questo messaggio come teaser per creare più clamore per Crypto, che si crede stia arrivando ad Apex Legends insieme al lancio della stagione 3 il 1 ottobre . Tuttavia, continua a supportare la speculazione che Apex Legends potrebbe ottenere una mappa nuova di zecca a un certo punto. New Dawn potrebbe essere un riferimento a Dawn – una mappa multiplayer in Titanfall Online, un gioco free-to-play cancellato. Dawn era ambientata in un enorme ambiente desertico che era pieno di navi da guerra abbattute e di edifici di fortuna a seguito della devastante battaglia spaziale tra l’IMC e la Milizia di frontiera nell’atmosfera superiore del pianeta. Sembra il luogo ideale per una nuova mappa di Battle Royale. Dovremo aspettare e vedere però.