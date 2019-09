Sid Meier’s Civilization VI arriva su PlayStation 4

Nel corso dello State of Play 2K Games ha annunciato l’arrivo di Sid Meier’s Civilization VI su PlayStation 4. Il titolo è stato annunciato con un nuovo trailer, con tanto di data di uscita.

Civilization VI: trailer e DLC per la versione PlayStation 4

Lo strategico sarà disponibile sulla console di casa Sony a partire dal 22 novembre 2019. Il gioco arriverà con due pacchetti DLC, intitolati Rise & Fall e Gathering Storm. Vi lasciamo al filmato, disponibile in calce alla notizia, ricordandovi che durante lo show di Sony è stata anche annunciata la data di uscita di The Last of Us Part II.