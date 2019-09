NSE e Nintendo UK collaboreranno per la University Championship

National Student Esports (NSE) ha collaborato con Nintendo UK per lanciare il Super Smash Bros. Ultimate University Championship. L’evento sarà caratterizzato da un circuito online di otto settimane e si è unito alla stagione invernale dell’NSE, consentendo ai giocatori di guadagnare punti per la loro università come parte del British University Esports Championship.

Nuova collaborazione tra Nintendo UK e NSE

Jonathan Tilbury, direttore esecutivo dell’NSE, ha affermato questo in merito alla partnership:

Sin dal lancio, ci sono state molte richieste da parte degli studenti di Super Smash Bros Ultimate. Quindi siamo lieti di poter aggiungere un titolo così prestigioso e ricercato al roster. Lavoreremo a stretto contatto con Nintendo UK per garantire che il Super Smash Bros. Ultimate University Championship superi tutte le aspettative, soprattutto per i giocatori che sono estremamente appassionati della community.

Il torneo di apertura del nuovo circuito si svolge il 10 ottobre, con le finali che si terranno alle finali invernali del British University Esports University Championship a dicembre.

Oltre al campionato, NSE ospiterà fino a cinque tornei universitari regionali Super Smash Bros. con il supporto dello sviluppatore. Le società universitarie di tutto il Regno Unito riceveranno merce Nintendo nell’ambito della partnership e saranno incoraggiate a organizzare eventi Nintendo nell’ambito delle rispettive attività della società.

L’accordo con Nintendo UK arriva rapidamente dopo che NSE ha collaborato con ESL e Intel per lanciare il programma di sviluppo FutureGen , un’iniziativa progettata per identificare i talenti emergenti nelle università britanniche.