The Last of Us Part II sarà distribuito su due dischi

Dopo Red Dead Redemption II, anche The Last of Us Part II sarà lanciato con due Blue-Ray al posto di uno solo. La notizia è emersa online su Twitter, subito dopo il trailer che ha svelato la data di uscita del gioco, di cui trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.

The Last of Us Part II: quando occuperà sulla console?

L’esclusiva PlayStation 4 di Naughty Dog si prospetta dunque essere enorme, almeno a livello di mondo di gioco. Ora sorge spontaneo quanto occuperà il gioco sulla console di casa Sony. Red Dead Redemption II è arrivato ad occupare circa 108GB al lancio. Probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, quando ci saranno maggiori informazioni in arrivo sul gioco e sopratutto sui suoi contenuti.