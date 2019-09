The Koyo Store si espande negli Esports

La società di merchandising di videogiochi The Koyo Store ha formalizzato la sua espansione nel settore degli Esport con prodotti su misura dedicati. Ha lanciato un servizio per badge pin personalizzati e monete da successo, proprio come quelli usati da ESL UK, Ninjas in Pyjamas e Fnatic.

Negli Esports vi è un nuovo aggiunto: The Koyo Store

Questa espansione includerà nuove monete di successo, badge pin personalizzati per squadre, organizzatori e giocatori e prodotti in edizione limitata. La sua prossima collaborazione include spille, monete e scatole da collezione per l’edizione di quest’anno degli Esports Awards .

Lee Townsend, Amministratore delegato di The Koyo Store, ha discusso della mossa in un comunicato:

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato a fianco di una serie di squadre e tornei Esports, riconosciamo che esiste una forte richiesta di merch su misura per eventi specifici. Il nostro servizio su misura offre un’opportunità unica per i tornei e le personalità di Esports di creare la propria merce per promuovere e celebrare le proprie offerte. Trasforma un logo, un’immagine o una somiglianza in qualcosa di fisico – che si tratti di un distintivo con spille, una moneta da collezione, un portachiavi o altro – l’unica limitazione è la tua immaginazione.

Fondato nel 2018, The Koyo Store ha già prodotto badge distintivi per gli organizzatori dei tornei ESL UK e FACEIT, le organizzazioni DarkZero Esports, i Ninja in pigiama e Fnatic e l’evento di gioco nel Regno Unito “Chicken for Charity”.

Il negozio è forse più noto per i suoi prodotti basati sul titolo competitivo Rainbow Six Siege. Vende anche prodotti basati su altri giochi e culture pop, come Street Fighter e Game of Thrones.