PlayStation Plus: The Last of Us Remastered tra i titoli di ottobre 2019

Gli abbonati PlayStation Plus riceveranno in regalo un grosso titolo su PlayStation 4 nel mese di ottobre 2019. Come annunciato in occasione dello State of Play, sarà possibile scaricare gratuitamente The Last of Us Remastered, che permetterà agli utenti di prepararsi all’arrivo a febbraio di The Last of Us: Part II. L’altro gioco offerto gratuitamente sarà invece MLB The Show 19.