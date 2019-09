Theorycraft: la nuova agenzia di consulenza Esports

Theorycraft è una nuova agenzia di consulenza e servizi per gli esports , fondata dai veterani degli esports Christopher “MonteCristo” Mykles , Bryce Blum e Lauren Gaba Flanagan . Il suo direttore creativo è Nathen McVitte.

L’agenzia fornirà assistenza a team, sponsor e altre entità di Esport nella costruzione o nella crescita di un marchio. Si consulterà anche su influencer, eventi, diritti dei media, contenuti digitali e merchandising.

MonteCristo ha lanciato Esports dal 2012, ma ha anche lavorato come scrittore, analista e come allenatore, Blum ha fondato la società di legge sugli Esports ESG Law ed è il presidente di Esports BAR, e Flanagan è uno stratega creativo freelance che precedentemente aveva lavorato presso United Entertainment Gruppo e agenzia di intrattenimento creativo. McVittie è un art director freelance che ha lavorato con artisti del calibro di Nike, Disney e Audi.

Blum ha parlato con ESPN dell’impresa:

Siamo finiti in questo conflitto di circostanze in cui avevamo un gruppo di persone diverse che svolgevano autonomamente attività di consulenza nello spazio, tutte legate a competenze chiave diverse. Tutti e quattro lavoravamo in modo indipendente dentro e intorno allo spazio, e ci siamo tutti riuniti, ci siamo conosciuti e ci siamo resi conto che c’era un’opportunità qui per creare qualcosa in cui la somma di tutti noi insieme era molto meglio di noi tutti in piedi da soli.