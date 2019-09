The Last of Us Part II, svelate tutte le edizioni limitate fisiche e digitali

Dopo essere rimasti a bocca aperta per l’ultimo trailer di The Last of Us Part II mostrato allo State of Play di settembre, filmato che ha annunciato la data d’uscita e mostrato in volto Joel, grazie alle pagine del PlayStation Blog abbiamo potuto scoprire tutti i dettagli sulle edizioni limitate che accompagneranno al lancio l’avventura di Naughty Dog.

Le edizioni limitate, una digitale e tre fisiche, saranno rispettivamente la Digital Deluxe Edition, la Special Edition, la Collector’s Edition e la Ellie Edition.

The Last of Us Part II, ecco le edizioni limitate

La Digital Deluxe Edition sarà distribuita su PlayStation Store e conterrà un avatar per PlayStation 4 del tatuaggio di Ellie, oltre a un tema dinamico per la dashboard della console, altri sei avatar personalizzati, la colonna sonora e un piccolo artbook in formato digitale, oltre a due contenuti in-game esclusivi per il preordine: un upgrade alla capacità di munizioni e una guida al crafting.

La Special Edition conterrà il gioco in una speciale edizione con custodia steelbook e un mini-artbook da 48 pagine realizzato da Dark Horse, oltre a qualche contenuto digitale: il tema dinamico, i sei avatar personalizzati e, in caso di preordine, i bonus in-game.

La Collector’s Edition conterrà tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition e della Special Edition combinate, con in più i seguenti oggetti: una statua da 12 pollici di Ellie, una riproduzione del braccialetto della ragazza, litografie esclusive, cinque adesivi, sei spille e una lettera di ringraziamenti da parte di Neil Druckmann e del team di Naughty Dog.

Infine la Ellie Edition, l’edizione più prestigiosa in assoluto, conterrà tutti i contenuti della Collector’s Edition con in più una riproduzione dello zaino di Ellie, la colonna sonora in vinile e una toppa esclusiva raffigurante il logo del gioco.

Al momento, è bene specificarlo, i prezzi ufficiali non sono ancora stati resi noti, anche se la Digital Deluxe Edition dovrebbe costare fra i 70 e gli 80 euro, la Special 80-90, la Collector’s circa 150 euro e la Ellie Edition non più di 250-270 euro. Voi quale edizione avete scelto?

The Last of Us Part II sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 21 febbraio, in esclusiva PlayStation 4.