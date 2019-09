The Last of Us Part II: ecco quando scadrà l’embargo del Media Event

The Last of Us Part II è stato grande protagonista durante lo State of Play andato in scena nella giornata di ieri, ma sempre ieri si è tenuto anche l’attesissimo Media Event, dove molti membri della stampa specializzata hanno avuto l’occasione di provare il gioco di Naughty Dog, ma non solo. Non bisognerà attendere molto per scoprire altre novità sul titolo, dato che l’embargo dell’evento stampa scadrà molto presto.

The Last of Us Part II: scade domani!

L’embargo scadrà in occasione dell’Outbreak Day 2019, ovvero domani 26 settembre alle ore 17:00. In rete troverete tanti provati dell’action-game e le impressioni di chi ha avuto modo di partecipare all’evento. Non ci sarà modo migliore per festeggiare il giorno del contagio, ovvero quando tutto ebbe inizio! Vi ricordiamo che il gioco verrà pubblicato il 21 febbraio 2020 solo su PlayStation 4.