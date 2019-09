Jurassic World: nel terzo capitolo saranno nel cast Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum

Jurassic World è il capitolo della nota saga di Spielberg che ha rilanciato l’intero franchise (insieme al sequel) e ha fatto appassionare nuovi cultori al mondo creato da Michael Crichton. Qualche giorno fa vi avevamo mostrato un interessante cortometraggio, che funge, in sinergia con altre piccole realizzazioni (che dovrebbero arrivare a breve), da anticipazione per la terza opera legata a Jurassic World.

Della pellicola in questione non si sa praticamente nulla, ma per fortuna, nelle prime ore di oggi, è stata sganciata la bomba: nel terzo episodio saranno presenti nel cast Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che hanno interpretato rispettivamente Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm, tre storici personaggi dei vecchi lungometraggi (trovate in calce all’articolo il tweet ufficiale di Amblin, la casa di produzione). Le star andranno probabilmente ad affiancare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, i due eroi al timone della nuova generazione. E voi cosa ne pensate? L’effetto nostalgico vi ha colpito o preferireste che siano fuori dalla prossima realizzazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

When the whole world's gone prehistoric, you call in the experts. Sam Neill, Laura Dern and Jeff Goldblum are all set to reprise their legendary roles in the third chapter of the @JurassicWorld saga.

https://t.co/DOPJ1uZUAt

— Amblin (@amblin) September 25, 2019