Will Smith sarà la star del film Netflix Council

Will Smith, attore, rapper e produttore discografico statunitense, è tornato di recente alla ribalta grazie a film come Aladdin (dove ha interpretato il Genio), Gemini Man e Bad Boys For Life (qui trovate il recente trailer, in attesa del rilascio dell’opera). L’artista, però, secondo una recente notizia di poco tempo fa, è coinvolto anche in un altro progetto.

Will Smith in un nuovo prodotto per il piccolo schermo

Come riportato da The Hollywood Reporter, la star sarà nel cast di The Council, lungometraggio crime Netflix ispirato alla vita di Nicky Barnes, signore della droga noto per il soprannome di “Mr Untouchable”. Smith interpreterà il criminale protagonista oltre a produrre la pellicola, scritta da Peter Landesman, che non ha ancora un regista ufficiale. Per qualsiasi aggiornamento in merito alla realizzazione, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra sezione Movies.