Eccoci nuovamente qui a parlarvi di Borderlands 3, ultimo capitolo della saga looter shooter di Gearbox Software. Dopo avervene parlato in sede di recensione e proposto la guida trofei italiana del gioco, torniamo ancora una volta sulle build dei cacciatori della Cripta. Dopo Zane e Fl4k, giunge il momento di parlarvi di Moze, colei che trae vantaggio dalle esplosioni e dal suo mech. Scopriamo insieme come utilizzare al meglio questo personaggio, cosa la porta a realizzare così tanto danno e come può supportare se stessa o il resto della squadra. Questa è la build da noi consigliata per Moze, per garantire la sicurezza del vostro viaggio su Pandora e dintorni.

Borderlands 3: guida alla build di Moze. KabooM!

Come già specificato in apertura, Moze basa questa build sullo sfruttamento delle granate: le esplosioni scioglieranno completamente qualsiasi boss o nemico. Possiamo definire questo personaggio come un vero e proprio kamikaze, dato che punteremo ad aumentare il DPS della ragazza e lo sfruttamento dell’abilità Vampirismo, la quale tenderà ripristinare parzialmente la vita ad ogni tot di uccisioni. Detto ciò, si consiglia di utilizzare le armi Torgue per sfruttare al meglio le abilità di Moze. Si tratta di una build basata sull’albero “Demolition Woman” della ragazza, la quale fa uso di un lanciagranate, proprio da questo e dalle armi Torgue arriva l’alto “Splash damage”, giusto in tempo per fare un po’ di fuochi d’artificio. Inoltre grazie anche ad una seconda abilità passiva, avrete una grande probabilità che possa innescarsi una seconda esplosione, così da scaturire del danno aggiuntivo. A questo, consigliamo le granate “pipe” o le cosiddette porcellana, le quali, grazie anche al danno radioattivo che possiedono, faranno letteralmente implodere qualsiasi nemico, immaginate soltanto cosa possano fare in una build basata sulle esplosioni. A seguire, troverete un video utile che vi indicherà quali abilità dovrete sbloccare: