Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta Recensione della versione Switch

Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta Recensione | Difficile riuscire a descrive a parole l’importanza di un maestoso caposaldo della storia del videogioco come Dragon Quest: un prodotto che fu in grado di portare al massimo splendore il genere dei JRPG, coniando una formula di gioco peculiare e dannatamente magnetica, capace di influenzare giganti della categoria come Final Fantasy, l’altro inossidabile baluardo di Square Enix. Dopo un processo evolutivo durato decadi, l’arrivo di Dragon Quest XI Echi di Un’Era Perduta permise alla saga di compiere un’inaspettata metamorfosi sotto il profilo della giocabilità, la quale si avvicinò al contempo sia ai neofiti del brand – proponendo un gameplay meno rigido e ancorato a dogmi ormai stantii – che agli appassionati di lungo corso, coinvolgendoli in una mutazione fondamentale per ammodernare il franchise. La ventata di freschezza portò ad identificare il neonato episodio della saga come uno dei migliori capitoli della storia della serie, universalmente apprezzato anche sotto il profilo narrativo, il quale simboleggiava l’annoso tallone d’Achille del franchise. Ad un anno esatto dall’uscita nostrana su PC e PlayStation 4, finalmente Dragon Quest XI approda anche negli intriganti lidi Nintendo con un’edizione definitiva, pregna di aggiunte esclusive per la console della grande N.

Il duo che non ti aspetti.

Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta: tecnicamente valido anche se con qualche incertezza

Avendo già pubblicato una recensione ultra dettagliata dell’ultima fatica di Akira Toriyama, Eiichiro Nakatsu e Yuji Horii – la quale approfondiva nel dettaglio tanto la narrazione quanto le novità legate al gameplay – in questa review cercheremo di approfondire i contenuti aggiuntivi e la qualità tecnica che caratterizza la trasposizione, tentando di farvi comprendere al meglio pregi e difetti della rinnovata edizione finale. Malgrado avessimo delle lecite perplessità sull’effettiva riuscita del rimaneggiamento – considerando nello specifico la vastità degli ambienti e la ridotta potenza di calcolo di Switch – possiamo affermare con assoluta certezza che Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta apparirà visivamente accattivante, esteticamente gustoso e assolutamente soddisfacente, garantendo ai fruitori targati Nintendo un’esperienza pressoché identica a quella dei competitor. Difatti il frame rate risulterà granitico a 30fps sostanzialmente in tutte le circostanze, regalando un feedback di gioco appagante. L’elemento interessante in tutto ciò sarà che (per una volta in materia di porting) testare la produzione sfruttando i benefici tecnici derivanti dal dock non causerà un degrado delle prestazioni, ma al contrario garantirà una qualità generale superiore, consentendo al player di compiere realmente una scelta su come approcciarsi al prodotto, non essendo obbligato alla modalità portatile per l’ingiocabilità che spesso contraddistingue i titoli vissuti a schermo intero.

Certo, tutto ciò sarà possibile pagando lo scotto di evidenti compromessi: non aspettatevi minimamente la medesima resa tecnica delle controparti, sarebbe d’altronde folle e impensabile. Sia stringendo a sé la Switch che pad alla mano appaiono evidenti tutti i limiti tecnici della trasposizione: pop-up degli oggetti, sporadici ritardi nel caricamento di texture, modelli poligonali (soprattutto in versione handheld) a tratti sgranati e un risultato visivo non esaltante. Tutti aspetti, però, non in grado di minare l’esperienza di gioco, sempre affascinante e magnetica, e in un certo senso “necessari” per potersi godere al massimo un prodotto della caratura di Dragon Quest XI in totale libertà, sfruttando al massimo il fattore portabilità. Vi possiamo assicurare che l’inebriante sensazione provata dall’assenza di vincoli spaziali in cui dover necessariamente svolgere la propria attività ludica riuscirà a mitigare completamente i difettucci grafici che caratterizzano l’edizione per Nintendo Switch, spingendo l’utente più a considerare i pregi di una giocabilità illimitata piuttosto che le mancanze del comparto visivo. Anche perché l’inedita versione non si limiterà – come dicevamo nell’introduzione – a trasporre uno ad uno quanto visto sia su PlayStation 4 che su Personal Computer, ma implementerà un corposo numero di novità.

Il nostro eroe pensieroso.

Contenuti aggiuntivi senza fine

Una delle più apprezzate aggiunte è rappresentata sicuramente dalla possibilità di giocare l’intero titolo con grafica in 2D e a 16 bit, permettendo ai fruitori di vivere un’esperienza del tutto inedita e dal dolce retrogusto anni novanta. Abbiamo particolarmente apprezzato l’introduzione, poiché – a nostro modo di vedere – non simboleggia semplicemente una feature collaterale ed accessoria, ma un metodo completamente nuovo di godersi Dragon Quest XI, in grado anche di stuzzicare la fantasia di quei giocatori che hanno già completato l’avventura su altre console. Ma non è finita di certo qui: gli sviluppatori hanno pensato di annettere anche un’altra caratteristica ardentemente agognata dai puristi della saga, ovvero il doppiaggio giapponese. Difatti, in qualsiasi momento della partita potremo “switchare” – è proprio il caso di dirlo – tra il doppiaggio inglese e quello nipponico, avendo l’opportunità di scegliere la versione desiderata; non nascondiamo che potersi immergere nel titolo nel modo in cui è stato concepito in origine – evitando adattamenti scorretti e poco oculati – rappresenti un plus davvero di spessore.

Senza, ovviamente, dimenticarci dell’inserimento della colonna sonora orchestrale, anche in questo caso sostituibile in qualsiasi momento con quella originale nel menù delle opzioni, la quale garantirà una qualità audio nettamente superiore. In più, sono stati introdotti degli archi narrativi aggiuntivi, in grado di impreziosire notevolmente la narrazione, approfondire meglio i comprimari e allungare la già pronunciata longevità della produzione. Ci sembra evidente – lo ripetiamo – come Square Enix abbia inquadrato l’edizione per Switch: non soltanto come un prodotto pensato per coloro che non hanno ancora avuto la fortuna di immergersi nelle fiabesche location del titolo, ma anche come un valido motivo per i fruitori esperti per tornare a Hellador. A testimonianza di ciò, infatti, gli sviluppatori hanno ben deciso di implementare anche un menù di comandi rapidi con cui incrementare la velocità delle battaglie (scegliendo tra normale, veloce o ultra veloce), con il chiaro obiettivo di ridurre al minimo i periodi morti che necessariamente attanagliano produzioni del genere e far concentrare i giocatori soltanto su ciò che conta e appassiona davvero. Una scelta lungimirante e azzeccata, la quale impreziosisce ancora il rimaneggiamento per la console della Casa di Kyoto.

Dragon Quest XI S Echi di Un’Era Perduta, insomma, rappresenta un porting di grande spessore su Nintendo Switch, in grado al contempo sia di consentire ai fruitori della grande N di testare per la prima volta l’undicesimo capitolo della saga che di impreziosire l’opera con aggiunte eccezionali, capaci di arricchire l’esperienza di gioco e di renderla unica. La modalità in 2D a 16 bit simboleggia il fiore all’occhiello dei contenuti aggiuntivi del porting, regalando agli utenti un’avventura del tutto inedita. Certo, non dobbiamo dimenticarci delle ovvie problematiche tecniche che affliggono l’edizione – soprattutto legate alla risoluzione (sporcata e affievolita da un pronunciato anti-aliesing) – le quali risultano però incapaci di compromettere l’esperienza generale, resa – tra le altre cose – peculiare dall’inimitabile portabilità. Un acquisto, insomma, obbligatorio per coloro che non hanno mai avuto il piacere di immergersi nella produzione, e un’appetitosa fantasia per i player già esperti della produzione.