Borderlands 3: guida alla build di Amara

Signori, eccoci finalmente in questo ultimo appuntamento dedicato alle guide dedicate alle build di Borderlands 3, nuovissimo ed ultimo capitolo della mirabolante saga looter shooter di Gearbox Software. Dopo aver trattato Zane, Fl4k e Moze, l’ultima che manca all’appello è Amara la Sirena, il cui nome è riconosciuto in tutto l’universo di Borderlands grazie anche ai suoi poteri. Prima di gettarvi in questa guida, vi invitiamo caldamente a consultare la nostra recensione e la guida trofei dedicata al gioco, così da avere una chiara panoramica di ciò che vi attende. Non ci resta dunque che procedere con Amara, per accompagnarvi ancora una volta nel vostro viaggio su Pandora e dintorni.

Borderlands 3: Amara la Sirena, danni elementali smisurati

Amara la Sirena ha una build specifica la quale le permette di causare ingenti danni elementali. Infatti essa può, tramite svariati buff e abilità azione, in combinazione con le armi a danno di tipo elementale, sterminare nemici e boss in men che si dica. Questa impostazione inoltre, permette alla sirena di curarsi in base al danno che fa, da cui ne trae un 30% rigenerato in HP, quindi per sfruttare a pieno questa potenzialità rigenerativa, vi converrà eliminare sempre più nemici. Inoltre, con i pugni elementali della ragazza, i quali aumentano del 50% i danni da elemento, si consiglia di affiancare un’arma le cui probabilità di infliggere danni elementali siano alte (qualcosa come un buon 50% ed oltre). Ovviamente, per una maggior varietà di elementi, si consiglia di equipaggiare almeno quattro tipi di danno diversi. A seguire troverete un video che vi illustrerà quali sono le abilità da sbloccare per la build di Amara: