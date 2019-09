Atlas arriva su Xbox One a ottobre

Come annunciato dagli sviluppatori, finalmente è stata divulgata la data di uscita di Atlas, ovvero il nuovo videogioco di casa Grapeshot Games. Ci riferiamo ovviamente alla versione Xbox One, che arriverà nel corso di ottobre, a poco meno di un anno dalla release avvenuta su Steam.

Atlas: il gioco uscirà in versione Early Access

Similiarmente a come avvenuto su PC, la versione Xbox One del MMO piratesco non arriverà su Xbox One in versione definitiva, bensì in versione Early Access. Il gioco farà infatti parte del programma Xbox Game Preview e sarà disponibile per tutti a partire dall’8 ottobre 2019. Pur essendo una versione ad accesso anticipato condividerà comunque il cross-play con la controparte Steam. Maggiori dettagli arriveranno successivamente.